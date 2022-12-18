Аргументы недели

98 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    Ложь!Министр обороны И...
  • Erl Schweizer
    На словах ты делаешь все правильно, дела же твои финансовые, ловко узаконенные, подлежат пристальному изучению Счетн...Михалков заявил, ...
  • Александр Лесков
    «Палец  вверх»  только  за  счёт  последних  двух  абзацев.  Остальное —  бла-бла-бла...На Западе взялись...

Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу Валерий Белов, наставник Поветкина, Лебедева, Цзю

Умер заслуженный тренер СССР по боксу Валерий Белов. О том, что в возрасте 75 лет ушел из жизни Валерий Белов, 17 декабря передало информагентство ТАСС со ссылкой на команду боксера, чемпиона Олимпиады-2004 и чемпиона мира Александра Поветкина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх