Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу Валерий Белов, наставник Поветкина, Лебедева, Цзю

Умер заслуженный тренер СССР по боксу Валерий Белов. О том, что в возрасте 75 лет ушел из жизни Валерий Белов, 17 декабря передало информагентство ТАСС со ссылкой на команду боксера, чемпиона Олимпиады-2004 и чемпиона мира Александра Поветкина.