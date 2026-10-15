Рукопожатие Владимира Зеленского в мировых политических кругах стало чем-то вроде "проклятия". Очень многие лидеры западные стран, пожав руку нелегитимному украинскому президенту, очень скоро лишались своей должности или даже жизни.
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