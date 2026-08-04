Почему на одежде появляются белые разводы: 4 ошибки стирки, которые портят вещи

Фото: cookerybox.ru Казалось бы, что сложного в стирке? Рассортировал вещи по цветам, положил в барабан стиральной машины, выбрал нужный режим, нажал кнопку «Старт» и все – можно заниматься своими делами.
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