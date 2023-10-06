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Bloomberg: Америка оказалась на грани банкротства

Bloomberg: Америка оказалась на грани банкротства

Помимо всех прочих проблем, над Америкой нависла не менее серьезная проблема банкротства. Быстрое повышение ставок способствовало увеличению числа банкротств компаний в этом году – и, вероятно, впереди еще больше проблем, поскольку многие закрывающиеся компании были системообразующими для того или иного сектора.

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