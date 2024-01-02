За первые сутки 2024 года в Красноярском крае произошло 69 ДТП

ГУ МВД России по Красноярскому краю поделилось статистикой происшествий за первые сутки 2024 года. По данным краевого главка МВД, за первые сутки в дежурные части полиции поступило 2945 сообщений о происшествиях, 62 из них содержат признаки преступлений.