Американский аналитик: Без F-35 на авиасалоне в Дубае у Китая было бы больше шансов продать свои новейшие истребители, чем у России

Эксперты обращают внимание на нюанс, характерный для Dubai Airshow 2021. Это международная авиационная выставка, которая 14 ноября открылась в крупнейшем городе ОАЭ.
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