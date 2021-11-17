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  • Алексей
    Енто не скоморох напмсал, а придюрохс👹👹👹Ковидное мракобес...
  • Юрий Ded
    Ну по ахтору и тема . Скоморох опять отличился статьёй из выборки в соцсетях . Придурок .Ковидное мракобес...
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    Какая помощь? В чём она должна состоять? За армян кровь что ли утрачивать? А чем они за помощь расплачиваться будут? ...Армения просит во...

Американский аналитик: Без F-35 на авиасалоне в Дубае у Китая было бы больше шансов продать свои новейшие истребители, чем у России

Американский аналитик: Без F-35 на авиасалоне в Дубае у Китая было бы больше шансов продать свои новейшие истребители, чем у России

Эксперты обращают внимание на нюанс, характерный для Dubai Airshow 2021. Это международная авиационная выставка, которая 14 ноября открылась в крупнейшем городе ОАЭ.

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