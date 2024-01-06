В ФРГ призвали передать Киеву ракеты Taurus для ударов по целям в России

В Германии ряд представителей партии «Зеленых», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности.
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