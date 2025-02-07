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«Живым не выйду»: в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

«Живым не выйду»: в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе© AP Photo / Markus Schreiber7 129 прочтений Сегодня Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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Лев Добрый
Скоро наркоман зе-ля заявит, что ему нужны ключи от РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ США, иначе бандеровцам будут КРАНТЫ!🤠👈😜
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