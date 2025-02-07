«Живым не выйду»: в Раде раскрыли смысл безумных заявлений Зеленского

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе© AP Photo / Markus Schreiber7 129 прочтений Сегодня Владимир Зеленский пытается скрыть свои истинные мысли в публичных высказываниях, заявил в Telegram-канеале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.