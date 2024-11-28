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"Пороха не нюхали, но погоны нацепили": Сергей Лавров осудил адмирала НАТО после слов о превентивных ударах по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил заявления НАТО о возможности превентивных ударов по России.

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