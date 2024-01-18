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С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!

С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! С ПРАЗДНИКОМ БОГОЯВЛЕНИЯ!

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

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