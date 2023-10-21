Пять человек погибли и десятки пострадали при ударе по школе в Газе

Школа в секторе Газа подверглась удару с израильской стороны, в результате атаки минимум пять человек погибли и десятки получили ранения, такие сведения приводит телеканал NBC News со ссылкой на местные органы здравоохранения.
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