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В семейном центре на Дубнинской подростков научат справляться со стрессом

Во вторник, 16 апреля, подростковый клуб «Мегаполис» приглашает мальчиков и девочек старше 12 лет на тренинг «Как справиться со стрессом?» «Контрольные, экзамены, зачеты, а вместе с ними ― переживания и тревоги ― это то, что неминуемо вносит дискомфорт в привычную жизнь каждого подростка.

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