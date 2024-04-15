В семейном центре на Дубнинской подростков научат справляться со стрессом

Во вторник, 16 апреля, подростковый клуб «Мегаполис» приглашает мальчиков и девочек старше 12 лет на тренинг «Как справиться со стрессом?» «Контрольные, экзамены, зачеты, а вместе с ними ― переживания и тревоги ― это то, что неминуемо вносит дискомфорт в привычную жизнь каждого подростка.