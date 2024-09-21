Как хирургу бороться с негативными отзывами хейтеров

Конечно, негативные отзывы – это неприятно, но и вполне естественно, особенно в сфере, где люди так сильно заинтересованы в результатах, поэтому важно не просто игнорировать негатив, а уметь с ним работать, утверждает эксперт, пластический хирург Тигран Алексанян.