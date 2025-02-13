Трамп анонсировал скорую встречу представителей России и Украины

Представители США, России и Украины проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
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