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Тульские пожарные приняли участие в Международных соревнованиях "Вертикальный вызов" в Санкт-Петербурге

Тульские пожарные приняли участие в Международных соревнованиях "Вертикальный вызов" в Санкт-Петербурге

4 ноября в Санкт-Петербурге команда Главного  управления приняла участие в Международных соревнованиях &quot;Вертикальный вызов&quot; среди пожарных и спасателей по скоростному подъему.

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