Тульские пожарные приняли участие в Международных соревнованиях "Вертикальный вызов" в Санкт-Петербурге

4 ноября в Санкт-Петербурге команда Главного управления приняла участие в Международных соревнованиях "Вертикальный вызов" среди пожарных и спасателей по скоростному подъему.
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