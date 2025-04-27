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ВС РФ готовятся к штурму крупного опорного пункта ВСУ – села Богатырь в ДНР

ВС РФ готовятся к штурму крупного опорного пункта ВСУ – села Богатырь в ДНР

Российские военные вышли к окраинам населенного пункта Богатырь, который является крупным опорным пунктом боевиков киевского режима в Донецкой Народной Республике.

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