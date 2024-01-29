Почему нельзя после увеличения губ пить алкоголь

Запланировали уколы красоты — готовьтесь отказаться от спиртного. К каким осложнениям приводит алкоголь до или после процедуры? И почему даже пара бокалов вина может свести на нет весь эффект от уколов — рассказывают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии