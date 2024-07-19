WP: Пелоси заявляет, что Байден близок к решению покинуть президентскую гонку

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляет, что президента Джо Байдена скоро можно будет убедить в необходимости его выхода из президентской гонки, глава государства уже близок к соответствующему решению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии