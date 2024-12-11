ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: как жителям Актау добиться перерасчета за отопление

В Актау жители часто задают вопросы, связанные с начислением за отопление. Один из них: почему оплата за отопление не начинается с момента поступления тепла в квартиру? На этот вопрос ответил заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислям Усенов.
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