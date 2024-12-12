Аэропорты юга России, в том числе симферопольский, получат 10,5 млрд рублей

Фото: Гала Амарандо Свыше 10,5 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из‑за продления ограничения полетов.
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