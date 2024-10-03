В Астраханской области продолжается работа по преобразованию муниципалитетов

В мае этого года два муниципалитета в Астраханской области сменили статус. В соответствии с законом, принятым областной думой, Черноярский и Красноярский муниципальные районы были преобразованы в муниципальные округа.
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