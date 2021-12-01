Сладенький будущий президент Америки

А вы знали, что прямо сейчас в Белом доме растет новая фронда? И что итоги этой фронды могут аукнуться демократам самым неожиданным образом? Сдается мне, вы не помните этого человека - а между тем, он весьма популярен в Соединенных пока Штатах.