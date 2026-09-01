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Заместитель акима Алматы провел личный прием жителей города

Заместитель акима Алматы провел личный прием жителей города

Заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим провел личный прием жителей города. Основные обращения касались здравоохранения, социальной защиты, занятости и экологии, передает inAlmaty.

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