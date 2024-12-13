В России прокомментировали сообщения об участии спецназа КНДР в бою под Курском

Участие северокорейских бойцов в украинском конфликте на стороне России объясняется стремлением главы КНДР Ким Чен Ына обеспечить опыт участия армии в реальном противостоянии, заявил в разговоре с «Лентой.
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