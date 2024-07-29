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Девятилетние девочки подверглись групповому изнасилованию боевиками военизированных формирований

Девятилетние девочки подверглись групповому изнасилованию боевиками военизированных формирований

Боевики из военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» бродили по столице Судана, совершая групповые изнасилования “бесчисленного количества” женщин и девочек, некоторым из которых было всего по девять лет, утверждается в материалах расследования, документирующего шокирующую распространенность сексуального насилия в Хартуме во время гражданской войны в стране.

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