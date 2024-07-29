Девятилетние девочки подверглись групповому изнасилованию боевиками военизированных формирований

Боевики из военизированной группировки «Силы быстрого реагирования» бродили по столице Судана, совершая групповые изнасилования “бесчисленного количества” женщин и девочек, некоторым из которых было всего по девять лет, утверждается в материалах расследования, документирующего шокирующую распространенность сексуального насилия в Хартуме во время гражданской войны в стране.