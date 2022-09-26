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АвтоВАЗ открыл три новых проекта

АвтоВАЗ открыл три новых проекта

Руководство АвтоВАЗа выпустило приказ, создающий в компании три новых проекта. Они называются «Семейство автомобилей на новой платформе», «Автомобили на альтернативных источниках энергии» и «Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование».

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