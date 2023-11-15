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Попова о дуэте Ушакова – Ангелопол: «Может сложиться очень хороший дуэт. Ребята фактурные, красивые по линиям и по всему остальному»

Вчера стало известно, что дуэт приступил к тренировкам в академии Евгения Плющенко. – Мне кажется, что может сложиться очень хороший дуэт, потому что ребята фактурные, очень красивые по линиям и по всему остальному.

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