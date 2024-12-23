Цены на машины в России и в мире

Всем привет! Прочитав ваши комментарии и увидев бурную дискуссию, я решил написать эту статью. Как вы знаете, мы заказываем автомобили в Россию, поэтому все, что связано с ценой, растаможкой и курсами валют, для нас не просто цифры.
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