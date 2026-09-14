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ДумаТВ

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Премьер Польши допустил обострение ситуации между Москвой и Варшавой

Премьер Польши допустил обострение ситуации между Москвой и Варшавой

Туск заявил, что Польша может оказаться затронута дальнейшей эскалацией конфликта Украины с Россией. Он выступил с предупреждением после обнаружения беспилотников у украинской границы, но выразил надежду на предотвращение худшего сценария.

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