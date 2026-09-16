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Из медучилища в звезды криминальных драм: почему Кирилл Полухин отказался от Москвы и спас сына от актерства

Из медучилища в звезды криминальных драм: почему Кирилл Полухин отказался от Москвы и спас сына от актерства

На экране Кирилл Полухин создаёт впечатляющие образы беспрекословных силовиков, авторитетов и жестких героев с тяжелым взглядом, готовых решать любой конфликт силой.

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