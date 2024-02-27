Глава NVIDIA предупредил, что ИИ оставит программистов без работы, а учиться лучше на аграриев

Основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) известен своими категоричными прогнозами в сфере развития информационных технологий, и во время своего выступления на мероприятии World Government Summit в Дубае в очередной раз заявил, что уже в ближайшем будущем знание языков программирования не понадобится специалистам, поскольку писать код будет искусственный интеллект.