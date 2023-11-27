СМИ: Северокорейский спутник сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США

Пхеньян заявил, что запущенный 22 ноября на ракете-носителе «Чхоллима-1» военный разведывательный спутник «Маллигён-1» сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев США на военно-морской базе в Норфолке, – сообщает в понедельник, 27 ноября, агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).