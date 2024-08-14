Зачем автомобилисты пытаются изменить степень сжатия и компрессию

Степень сжатия и компрессия – почему эти понятия часто путают? Оба параметра в конечном итоге прямо или косвенно говорят нам о том, насколько сильно сжимается рабочая смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
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