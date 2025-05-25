Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

Командир Дашкин: Вертолет Путина был в центре атаки БПЛА ВСУ в Курской области Вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда глава государства прилетал с визитом в Курскую область.