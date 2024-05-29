Первые леди Германии и Франции ржали на мемориале жертв Холокоста

Семен Демин

А чего им не смеяться - это хороший для них результат деятельности их предков. Глупо считать, что европейцы серьезно осуждают нацизм и истребление людей других Наций. Это борьба за выживание, за место под солнцем. Только у русских сохранился еще глупый интер национализм и альтруизм.