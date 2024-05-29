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Первые леди Германии и Франции ржали на мемориале жертв Холокоста

Первые леди Германии и Франции ржали на мемориале жертв Холокоста

Первые леди ФРГ и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста в центре Берлина, на это обратила внимание газета Bild.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
Шлюхи печатнодолларово двора?
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2 час.
Семен Демин
А чего им не смеяться - это хороший для них результат деятельности их предков. Глупо считать, что европейцы серьезно осуждают нацизм и истребление людей других Наций. Это борьба за выживание, за место под солнцем. Только у русских сохранился еще глупый интер национализм и альтруизм.
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2 час.
Natalija Osminina
Ну,  раз он гей- значит, гормоны по женскому типу.
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53 мин.

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