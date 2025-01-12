Глава МЧС России сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

Он будет работать в Анапе до полного искоренения последствий ЧП Министр МЧС России Александр Куренков создал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, передает ТАСС.
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