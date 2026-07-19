НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

26-летняя экс-претендент на пояс WBC Ханна Рапп погибла в США, попав под машину

В США погибла бывшая чемпионка мира по боксу Ханна Рапп. Сообщается, что во время велопрогулки в Техасе обогнавший 26-летнюю Рапп автомобиль, затормозил, сдал назад и сбил спортсменку насмерть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии