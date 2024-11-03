Ермак назвал вывод войск РФ условием окончания конфликта на Украине

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью для латвийского издания LSM отметил, что главное условие завершения военного конфликта — полный вывод ВС РФ с территории Украины.
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