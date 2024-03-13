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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Obsidian Entertainment добавила 120 FPS в Pentiment на Xbox Series X — через две недели после выхода в...

Obsidian Entertainment добавила 120 FPS в Pentiment на Xbox Series X — через две недели после выхода в...

Obsidian Entertainment добавила 120 FPS в Pentiment на Xbox Series X — через две недели после выхода версии для PlayStation 5Также патч заменил прежнюю иконку игры в главном меню на PlayStation и Switch на новую с изображением на основе ключевого арта.

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