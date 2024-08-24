Ростислав Ищенко: Территория потерянного населения

С начала СВО, обнаружив, что украинцы (как общество, а не как отдельные личности, проживающие на данной территории) не ощущают себя с нами ни единым, ни братским народом, что о победе над Россией на поле боя мечтает не 5–10 тысяч «всех запугавших нацистов», а более половины населения Украины, российская общественность озадачилась вопросом: «что со всем этим делать после нашей победы?» Предложений рождена масса, но все их можно условно разделить на четыре группы: 1.