Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

АЛ

Александр Лагуткин

Согласен. Именно поэтому Китай уже обогнал нас по развитию лет на 20-30ть. Китайцы на нас уже начинают с жалостью смотреть. Как мы лет пятьдесят назад смотрели на них, с их тогдашней горстью риса в день. Зато у нас всё больше наших барыг в списке Форбс. Гонят российские энергоресурсы врагам на Запад, а деньги за них на их счета в западных банках. Они вместе с чиновничьим ворьём душат Россию. Жаль Сталина и Берии нет на всех этих упырей