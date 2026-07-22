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Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

Царьград Коллаж Царьграда. Работы в кабинетах Министерства обороны у следователей невпроворот: очередным фигурантом уголовного дела стал бывший начальник продовольственного управления Виктор Таразевич, ущерб от действий которого оценивается минимум в 700 млн рублей.

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Комментарии
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Александр Рексиус
Но и в Китае продолжают казнить . Похоже так устроены люди. Где легко  - там и воруют.
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4 н.
ВВ
Владимир Витковский
... мало вешают, надо массово, единственный способ борьбы с воровством-ужас, другого человечество не придумало...
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Согласен. Именно поэтому Китай уже обогнал нас по развитию лет на 20-30ть. Китайцы на нас уже начинают с жалостью смотреть.  Как мы лет пятьдесят назад смотрели на них, с их тогдашней горстью риса в день.  Зато у нас всё больше наших барыг в списке Форбс.  Гонят российские энергоресурсы врагам на Запад, а деньги за них  на их счета в западных банках.  Они вместе с чиновничьим ворьём душат Россию. Жаль Сталина и Берии нет на всех этих упырей
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4 н.