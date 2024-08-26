Астрономы представили, как может звучать галактика со вспышкой звездообразования

Галактика NGC 1569 / © ESA / NASA Известно, что звезды в NGC 1569 формируются в 100 раз быстрее, чем в Млечном Пути, а центральная часть NGC 1569 вообще представляет собой группу из трех гигантских звездных скоплений, каждое из которых содержит более миллиона звезд.
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