Премьера мультфильма «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки»

Назвав новоиспеченного питомца Фрикаделькой, Люська с удивлением узнает, что кошка на самом деле является одной из волшебных хранительниц времени, следящих за тем, чтобы события на протяжении всей истории развивались по определенному сценарию.
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