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Австралия внесла в санкционный список Кабаеву, Львову-Белову и трех министров

МВД Австралии сообщило о введении новых санкций в отношении России. На этот раз персональные ограничения введены в отношении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, главы Минстроя Ирека Файзуллина и министр транспорта Виталия Савельева.

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