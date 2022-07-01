Австралия внесла в санкционный список Кабаеву, Львову-Белову и трех министров

МВД Австралии сообщило о введении новых санкций в отношении России. На этот раз персональные ограничения введены в отношении министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, главы Минстроя Ирека Файзуллина и министр транспорта Виталия Савельева.