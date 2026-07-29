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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Банка» Гасилина и Фила Воронина пропустит Кубок Медиалиги из-за финансовых проблем. За клуб играли Подшибякина, Нани и Ганвест

ФК «Банка» пропустит осенний Кубок Медиалиги из-за отсутствия финансирования.  Об этом объявили в клубном телеграм-канале: «Когда в начале 2024 года мы решили создать «Банку», мы и подумать не могли, во что все это выльется.

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