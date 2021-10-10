Регион 29

82 подписчика

Свежие комментарии

  • Максим Зачковский
    Как говорится, долго бился в истерике от заявления о благосостоянии "среднего" жителя Архангельска..Пока вы спали: Ар...
  • Галина глушкова
    А в Пермском крае 480, и что? Это не показатель. Самое главное, сколько выздоравливает.В Архангельской о...
  • галина
    Цифры подозрительно стабильны. Выборы прошли, теперь можно не боясь опять закрыть народ.В Кремле заявили,...

Рост продолжается: за сутки в Архангельской области положительные тесты на COVID-19 получили 328 человек

Рост продолжается: за сутки в Архангельской области положительные тесты на COVID-19 получили 328 человек

Из них добрая сотня пациентов — в Архангельске.Если быть точным, то среди новых выявленных случаев: 97 — в Архангельске; 35 — в Северодвинске (четыре — на градообразующих предприятиях); 34 — в Котласе; 26 — в Вельском районе; 15 — в Мезенском районе; 13 — в Мирном; 12 — в Холмогорском районе;  по 11 — в Онежском и Приморском районах;  по девять — в Новодвинске и Плесецком округе;  по восемь — в Коряжме, в Коношском и Устьянском районах;  по семь — в Лешуконском и Пинежском районах;  по шесть — в Котласском районе и Вилегодском округе;  три — в Шенкурском районе;  два — в Красноборском районе;  один — в Виноградовском районе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх