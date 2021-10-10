Рост продолжается: за сутки в Архангельской области положительные тесты на COVID-19 получили 328 человек

Из них добрая сотня пациентов — в Архангельске.Если быть точным, то среди новых выявленных случаев: 97 — в Архангельске; 35 — в Северодвинске (четыре — на градообразующих предприятиях); 34 — в Котласе; 26 — в Вельском районе; 15 — в Мезенском районе; 13 — в Мирном; 12 — в Холмогорском районе; по 11 — в Онежском и Приморском районах; по девять — в Новодвинске и Плесецком округе; по восемь — в Коряжме, в Коношском и Устьянском районах; по семь — в Лешуконском и Пинежском районах; по шесть — в Котласском районе и Вилегодском округе; три — в Шенкурском районе; два — в Красноборском районе; один — в Виноградовском районе.