В США сообщили о приоритете Трампа разрешить неопределенность вокруг ДСНВ с Россией

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, неопределенность вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией станет неотложным приоритетом администрации избранного президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии