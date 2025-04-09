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Не только о футболе

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«Арсенал» деклассировал «Реал», Кузнецов и Демидов покинули СКА, пары 2-го раунда Кубка Гагарина и другие новости

«Арсенал» деклассировал «Реал», Кузнецов и Демидов покинули СКА, пары 2-го раунда Кубка Гагарина и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовал раунд 1/4 финала. «Арсенал» дома разорвал «Реал» (3:0), Деклан Райс забил два невероятных гола со штрафных.

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Комментарии
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Лена Мисько
ну что же.. этот ска сломался - несите новую игрушку Ротенбергу
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18 час.
КУАТ
Денег побольше, перекупить лучших в КХЛ и НХЛ.
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14 час.
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