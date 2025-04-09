«Арсенал» деклассировал «Реал», Кузнецов и Демидов покинули СКА, пары 2-го раунда Кубка Гагарина и другие новости

Овечкин повторил рекорд Гретцки, де Брюйне покидает «Сити», СКА не отпускает «Динамо», камбэк «Трактора» с 0:4, «Зенит» в офисе «Газпрома», Трусова и Игнатов ждут мальчика, Ларионов ушел из «Торпедо» и другие новости