«Арсенал» деклассировал «Реал», Кузнецов и Демидов покинули СКА, пары 2-го раунда Кубка Гагарина и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовал раунд 1/4 финала. «Арсенал» дома разорвал «Реал» (3:0), Деклан Райс забил два невероятных гола со штрафных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 23 тур РПЛ
- Овечкин повторил рекорд Гретцки, де Брюйне покидает «Сити», СКА не отпускает «Динамо», камбэк «Трактора» с 0:4, «Зенит» в офисе «Газпрома», Трусова и Игнатов ждут мальчика, Ларионов ушел из «Торпедо» и другие новости
- 892-й гол Овечкина, СКА на грани вылета, класико в финале Кубка Испании, «Локомотив» во 2-м раунде Кубка Гагарина, победы «Ливерпуля» и «Сити», Ла Лига снизила лимит трат «Барсы», Шалимов в «Факеле» и другие новости
Свежие комментарии