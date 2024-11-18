NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Адыгее возбудили дело в отношении начальника отделения по вопросам миграции районного отдела МВД

В Адыгее возбудили дело в отношении начальника отделения по вопросам миграции районного отдела МВД

Силовики Адыгеи пресекли противоправную деятельность 38-летнего начальника отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Красногвардейскому району, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх