В Адыгее возбудили дело в отношении начальника отделения по вопросам миграции районного отдела МВД

Силовики Адыгеи пресекли противоправную деятельность 38-летнего начальника отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Красногвардейскому району, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями.
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