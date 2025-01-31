Россияне все чаще выбирают отдаленные регионы России для путешествий

Этим летом ожидается увеличение спроса на отдаленные туристические маршруты. В сфере внутреннего туризма наметился заметный тренд: российские путешественники все чаще выбирают авторские туры в удаленные регионы страны.
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